«Юта» уступила «Вегасу» в первом в истории клуба матче плей‑офф НХЛ

«Юта» проиграла «Вегасу» в первом матче серии первого раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на домашнем льду «Вегаса» и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» последнюю шайбу в матче забросил россиянин Иван Барбашев, который поразил пустые ворота. Также голами отметились Колтон Сиссонз, Марк Стоун и Ник Дауд. У «Маммот» отличились Логан Кули и Шон Дурзи.

«Юта» проводила первый в истории клуба матч плей‑офф. Команда под этим названием появилась в 2025 году, когда в Юту переехал клуб «Аризона Койотис».

«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1–0. Следующий матч серии пройдет 21 апреля.

НХЛ. Плей-офф

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Юта Маммот» (Солт-Лейк-Сити) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Сиссонз, 23:44. Стоун, 45:33 (бол.). Дауд, 47:21. Барбашев, 58:21. — Кули, 19:49. Стенлунд, 25:07.