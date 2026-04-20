«Юта» уступила «Вегасу» в первом в истории клуба матче плей‑офф НХЛ
«Юта» проиграла «Вегасу» в первом матче серии первого раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги.
Встреча прошла на домашнем льду «Вегаса» и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.
В составе «Голден Найтс» последнюю шайбу в матче забросил россиянин Иван Барбашев, который поразил пустые ворота. Также голами отметились Колтон Сиссонз, Марк Стоун и Ник Дауд. У «Маммот» отличились Логан Кули и Шон Дурзи.
«Юта» проводила первый в истории клуба матч плей‑офф. Команда под этим названием появилась в 2025 году, когда в Юту переехал клуб «Аризона Койотис».
«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1–0. Следующий матч серии пройдет 21 апреля.
НХЛ. Плей-офф
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Юта Маммот» (Солт-Лейк-Сити) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Сиссонз, 23:44. Стоун, 45:33 (бол.). Дауд, 47:21. Барбашев, 58:21. — Кули, 19:49. Стенлунд, 25:07.
ЭСК признала верными решения не назначить пенальти в ворота «Акрона» и удалить Бокоева в матче с «Рубином»
Павлюченкова обыграла украинку Стародубцеву и вышла в основную сетку турнира в Мадриде
Пловчиха Александра Кузнецова: «Глобальная цель — Олимпийские игры, а все проходящие старты — это лишь уроки»
ЭСК признала верными решения не назначить пенальти в ворота «Акрона» и удалить Бокоева в матче с «Рубином»
Павлюченкова обыграла украинку Стародубцеву и вышла в основную сетку турнира в Мадриде
Пловчиха Александра Кузнецова: «Глобальная цель — Олимпийские игры, а все проходящие старты — это лишь уроки»