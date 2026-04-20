Названы лучшие игроки второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина‑2026.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев из «Локомотива», который одержал четыре победы в серии с «Салаватом Юлаевым», при этом три раза отыграв «на ноль». Он отражал 98,2% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником выбран Никита Лямкин из «Ак Барса». В четырех матчах против минского «Динамо» он набрал 5 (2+3) очков.

Лучшим нападающим стал Константин Окулов из «Авангарда». В пяти встречах против ЦСКА он забил 4 гола, а также сделал 3 результативных передачи.

Лучшим новичком назван защитник Степан Терехов из «Ак Барса», на счету которого 2 (1+1) очка в четырех матчах.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.