Ротенберг поздравил Фетисова с 68-летием: «Его связка с Касатоновым была фундаментом «Красной машины». Затем – многолетняя деятельность на государственном уровне и служение спорту»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил Вячеслава Фетисова с 68-летием.
«Сегодня день рождения отмечает Вячеслав Александрович Фетисов – человек, который по праву является целой эпохой в истории отечественного и мирового хоккея. Для меня Вячеслав Александрович – это один из главных ориентиров с детства. Его игра – это эталон защитника: интеллект, уверенность, лидерство и абсолютное понимание хоккея. Связка Фетисов – Касатонов была фундаментом той самой «Красной машины», которая доминировала на мировой арене, выигрывала Олимпиады и чемпионаты мира. Важно и то, как Вячеслав Александрович сумел реализовать себя на другом континенте. В 90-е он стал частью легендарной «Русской пятерки» и внес ключевой вклад в победы «Детройта», доказав, что российские хоккеисты способны быть лидерами в любой лиге мира. После завершения игровой карьеры он продолжил служить хоккею и спорту. Тренерская работа, медали Олимпийских игр, а затем – многолетняя деятельность на государственном уровне. Его вклад в развитие спорта, поддержка детско-юношеского хоккея и системная работа в интересах отрасли заслуживают отдельного уважения. Мы не раз общались, и каждый такой разговор – это возможность глубже понять игру и процессы, которые стоят за ее развитием. Его опыт, принципиальность и масштаб мышления всегда помогают двигаться вперед. Вячеслав Александрович, с днем рождения! Крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых успехов во всех направлениях. Спасибо за все, что Вы сделали и продолжаете делать для нашего хоккея!» – написал Ротенберг.
