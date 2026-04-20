«Лада» осталась без спортивного директора

Хоккейный клуб «Лада» сообщил на сайте об уходе Ильдара Мухометова с поста спортивного директора.

Контракт между сторонами расторгнут по соглашению сторон.

Мухометов занимал этот пост с октября 2025 года, сменив в должности Сергея Гомоляко.

«Лада» по итогам регулярного чемпионата в 68 матчах набрала 47 очков и заняла 10‑е место в Западной конференции, не сумев пробиться в плей‑офф.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.