«Лада» осталась без спортивного директора

Мухометов покинул пост спортивного директора «Лады»
Хоккейный клуб «Лада» сообщил на сайте об уходе Ильдара Мухометова с поста спортивного директора.
Контракт между сторонами расторгнут по соглашению сторон.
Мухометов занимал этот пост с октября 2025 года, сменив в должности Сергея Гомоляко.
«Лада» по итогам регулярного чемпионата в 68 матчах набрала 47 очков и заняла 10‑е место в Западной конференции, не сумев пробиться в плей‑офф.
ЭСК признала верными решения не назначить пенальти в ворота «Акрона» и удалить Бокоева в матче с «Рубином»
Павлюченкова обыграла украинку Стародубцеву и вышла в основную сетку турнира в Мадриде
Пловчиха Александра Кузнецова: «Глобальная цель — Олимпийские игры, а все проходящие старты — это лишь уроки»
