Плющев высказался об иностранных тренерах в КХЛ

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Владимир Плющев поделился мнением об иностранных тренерах в лиге.

– Двух полуфиналистов из четырех – «Авангард» и «Локомотив» – возглавляют североамериканские тренеры. Триумф их школы?

– Начнем с того, что и Хартли, и Буше пришли в команды, которые изначально считались одними из главных претендентов на Кубок Гагарина. Хартли в «Локомотиве» по большому счету не стал ничего менять и едет на экономичной системе Никитина.

А вот Буше отдам должное. В «Авангарде» он произвел перестройку, под него были заточены десятки трансферов, из опытных российских игроков и легионеров сформированы две ударных пятерки, из них выжимается результат. Видно, в какой хоккей хочет играть команда, и эта игра ей поставлена. Тренерская работа!

Но отмечу еще и то, что с этих тренеров в их клубах сдувают пылинки. Создан режим наибольшего благоприятствования.

– Это замечание?

– Наоборот, тут ничего плохого нет, так и должно быть!

Другое дело, что такое правильное отношение к тренерской работе у нас почему-то привилегия именно иностранных специалистов. К своим тренерам относимся совсем по-другому, – сказал Плющев.