Двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Якуб Клепиш завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб чешской команды "Млада-Болеслав". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клепиш будет работать в клубе в качестве помощника тренера. В КХЛ он выступал за омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", московское "Динамо" и пражский "Лев".

"Честно говоря, решение о завершении карьеры ускорилось благодаря предложению перейти в тренерский штаб. В противном случае я бы, наверное, до сих пор думал о том, что делать дальше. Следующий сезон, вероятно, был бы другим. Чувствуешь, что радости уже нет. Все вокруг меня - поездки, подготовка к матчам - уже не приносит прежнего заряда энергии", - сказал Клепиш.

"Я никогда не скрывал, что из всех моих клубов именно этот стал для меня самым дорогим. И я говорю это совершенно серьезно: если бы мне предложили эту должность в другом клубе, я бы, вероятно, отказался", - добавил он.

Клепишу 41 год. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина - в составе "Салавата Юлаева" (2011) и московского "Динамо" (2012). В КХЛ он провел 337 матчей и набрал 167 (81 гол + 86 передач) очков. В составе сборной Чехии Клепиш стал чемпионом мира в 2010 году.