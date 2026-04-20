Мичков: без руководства моего отца я бы не стал тем, кто я сейчас

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о питании в детстве и подростковом возрасте и о влиянии своего отца Андрея, погибшего в начале апреля 2023-го в возрасте 51 года. Его тело обнаружили в пруду на федеральной территории Сириус.

«Мне не разрешали есть фастфуд. Отец всегда просил меня правильно питаться. Иногда я немного злился на то, что за мной следили. Но без руководства отца я бы не стал тем, кто я сейчас», – цитирует Мичкова The Philadelphia Inquirer.

В 2023 году Мичкова выбрал на драфте НХЛ в первом раунде под седьмым номером клуб «Филадельфия Флайерз». В октябре 2024 года он дебютировал в НХЛ в матче с «Ванкувером».