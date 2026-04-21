Российский хоккеист получил травму в матче НХЛ

Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин не смог самостоятельно покинуть лед во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

В концовке первого периода Тренин получил травму после хита в исполнении американского форварда «Далласа» Колина Блэквелла. Тренин некоторое время пролежал на льду, после чего ему помогли покинуть площадку. После этого он больше не сыграл в матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась с результатом 4:2 в пользу хозяев площадки. В составе победившей команды голами отметились Уайатт Джонстон, который оформил дубль, Мэтт Дюшейн и Джейсон Робертсон. За «Миннесоту» в этом матче дважды отличился Брок Фэйбер.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч между командами состоится 23 апреля на стадионе «Гранд Казино Арена» в американском Сент-Поле, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 4:30 по московскому времени

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финале «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф.