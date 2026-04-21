Подколзин сделал два ассиста в первом матче серии Кубка Стэнли с «Анахаймом»

Нападающий «Эдмонтона Ойлерз» Василий Подколзин дважды ассистировал форварду Каспери Капанену в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится на этой же площадке 23 апреля.

Василий Подколзин завершил встречу с полезностью «+1». В его активе также два броска в створ, один блок, семь силовых приемов и одно выигранное вбрасывание.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4–2).