В «Вашингтоне» оценили финансовые возможности для переподписания Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил финансовые возможности команды при продлении контракта с российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным, заявив о хорошем положении клуба.

Его слова приводит RMNB.

«Похоже, вы ставите меня в непростое положение, как ни ответь. Но с точки зрения потолка зарплат мы подходим к этому межсезонью в хорошем положении — у нас есть гибкость, чтобы действовать по-разному в зависимости от наших планов», — подчеркнул он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.