Шайба Кучерова помогла «Тампе» одержать победу в матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней арене обыграла «Монреаль Канадиенс» матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время игры была установлена ничья (2:2). Встреча завершилась во втором в овертайме со счетом 3:2, итоговый счет в серии — 1-1.

В составе хозяев отличились Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров, для которого этот гол стал первым в текущем плей-офф. Россиянин прервал 16-матчевую безголевую серию в Кубке Стэнли. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков (92% сейвов) и был признан второй звездой матча.

У гостей шайбы забросили Лэйн Хатсон и Джош Андерсон. Победную шайбу на 73-й минуте овертайма забросил швейцарский защитник «Тампы» Янис Мозер.

Следующий матч серии, который пройдет в Монреале, состоится 25 апреля. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на втором месте в Атлантическом дивизионе, набрав 96 очков. «Монреаль Канадиенс» занял в том же дивизионе третье место.