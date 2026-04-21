Финансирование клуба "Салават Юлаев" увеличат

Финансирование клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" со стороны Республики Башкортостан будет увеличено. Об этом журналистам рассказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

Ранее министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов сообщил ТАСС, что объем финансирования, который выделяется властями Башкирии клубу, соответствует нынешним результатам уфимской команды в Кубке Гагарина.

"Я бы не сказал, что у нас будет значительный рост бюджета на следующий сезон, но мы ощущаем уверенность по сравнению с прошлым сезоном. Текущие долги будут закрыты в апреле, финансирование на следующий сезон подтверждено, - сказал Баширов. - Глава республики обещал нам дополнительное финансирование. О конкретных цифрах не скажу, там все будет нормально".

В текущем сезоне "Салават Юлаев" вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина и уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 0-4 в серии.