Стало известно, продолжит ли карьеру 40-летний защитник «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о комплектации состава команды с прицелом на следующий сезон и рассказал о будущем опытного защитника Григория Панина.

«Сможем ли собрать состав уже к началу сезону? Мы работаем над этим. Я об этом и говорил в начале. У нас не будет хаотичных приобретений, как было в этом году. Думаю, что всё будет более спокойно. Будем брать время для размышления и дожидаться хороших игроков. Судьба Ремпала и Кузнецова? Сейчас ведётся активная работа. Двум игрокам мы улучшаем действующие контракты и продлеваем их. Надеюсь, что завтра начнём говорить по звёздам. Это связано с выработкой дальнейшей философии клуба. Нужно всё сложить в такую мозайку и такой механизм, который точно будет работать. Сейчас мы подбиваем тех, кто у нас точно останется. С кем-то мы точно расстаёмся. Потом смотрим, какой у нас бюджет, и после этого будем делать предложения Ремпалу, Кузнецову и Василевскому. Панин? Да, безусловно, Григорий остаётся. Мы с ним разговаривали намного раньше. 1000-й матч, но это не главная причина, что он остаётся. Он в прекрасной форме и готов провести полноценный сезон. Мы понимаем, что после пятиминутного удаления его критикуют болельщики. Но если бы не было Григория, то у нас не было бы и плей-офф в этом году. Важно не это удаление, а то, что он взял на себя большой объём работы, чтобы команда превратилась в коллектив, который с последнего места поднялся на пятое место в регулярке», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.