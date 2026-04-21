«Сибирь» подписала двухлетний контракт с лучшим бомбардиром команды

«Сибирь» объявила о подписании двухлетнего контракта с лучшим бомбардиром команды Косолаповым
Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании нового контракта с нападающим Антоном Косолаповым.
Соглашение с 24‑летним форвардом рассчитано на два года.
Косолапов перешел в «Сибирь» по ходу сезона‑2025/26 в результате обмена с «Торпедо», сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 38 (17+21) очков, став лучшим бомбардиром команды.
В плей‑офф Косолапов провел пять игр, забросил решающую шайбу в овертайме четвертого матча против «Металлурга» и отдал одну передачу.
