«Сибирь» подписала двухлетний контракт с лучшим бомбардиром команды

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании нового контракта с нападающим Антоном Косолаповым.

© ХК «Сибирь»

Соглашение с 24‑летним форвардом рассчитано на два года.

Косолапов перешел в «Сибирь» по ходу сезона‑2025/26 в результате обмена с «Торпедо», сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 38 (17+21) очков, став лучшим бомбардиром команды.

В плей‑офф Косолапов провел пять игр, забросил решающую шайбу в овертайме четвертого матча против «Металлурга» и отдал одну передачу.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.