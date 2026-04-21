Двукратный чемпион мира назначен президентом «Шанхайских Драконов»

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхайских Драконов», сообщается в пресс‑релизе клуба КХЛ.

© КХЛ

Данная должность введена в структуре клуба впервые.

— Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждет интересное время: планируем серьезно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в Санкт‑Петербурге на «СКА Арене», — сказал Ковальчук.

Также сообщается, что пост генерального менеджера «Шанхайских Драконов» занял бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин, который ранее был скаутом клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

— За последние годы «Вегас» добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только изучить североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики, а также значительно расширить круг профессиональных знакомств в России и Северной Америке. Уверен, что Евгений поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам, — отметил Ковальчук.

Ковальчук завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он также выступал за петербургский СКА и омский «Авангард», с которыми трижды завоевывал Кубок Гагарина. В 2022 году он занимал пост генерального менеджера сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«Шанхайские Драконы» завершили регулярный чемпионат КХЛ на девятой позиции в Западной конференции и не вышли в плей‑офф.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.