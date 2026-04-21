Гендир «Салавата Юлаева» рассказал об интересе НХЛ к игрокам клуба

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что к хоккеистам команды Семену Вязовому и Александру Жаровскому есть интерес от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© КХЛ

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина проиграл ярославскому «Локомотиву» (0–4 в серии) и завершил выступление в плей‑офф.

— Вязовой и Жаровский могу уехать в НХЛ?

— Интерес к ним есть из НХЛ, у каждого по году контракта. Сейчас будем говорить с ними. С Александром лично поговорим, тренер уже общался. Думаю, найдем решение, которое будет полезно для всех. Он понимает, что еще есть над чем работать.

— Хотели бы видеть Данила Аймурзина у себя?

— Хотели бы, но вопрос в цене. Он собирается поехать в НХЛ, как нам известно. Год он точно там будет, а потом будем разговаривать с ним. Его права будут у «Северстали», придется принимать непростые решения, чтобы вернуть его.

— Кто для вас раскрылся в этом сезоне?

— Сучков, в конце очень понравился Макс Кузнецов, сильно добавил. Был бы большой прогресс и у Алалыкина, но травмы и болезнь в самый ненужный момент помешали, с «Автомобилистом» он выглядел очень здорово. Жаровский добавил, но есть над чем работать, но растет большой игрок. Варлов помогал сильно из защитников. Вязовой, понятное дело, в начале был не так уверен, но взял себя в руки и вытащил команду, большую роль сыграл в наших результатах. Многих хотели бы видеть на следующий год.

— Только у одного защитника есть контракт. Будете стараться сохранять или усиливать линию?

— Есть мысли усилить. Может, не столь значительно, но собрать ее с запасом, чтобы не было ситуации как в плей‑офф, где у нас осталось пять защитников. Постараемся сделать ее крепкой и с запасом.

— Этим летом будет предсезонный Кубок Башкортостана?

— У нас был подтвержденный состав участников: «Амур», «Барыс», «Автомобилист» и мы. Но, как понимаю, из‑за смены главного тренера «Автомобилист» поменял планы. Сделали предложение челябинскому «Трактору». Если откажутся, то придется заставить «Ак Барс» наконец‑то приехать в Уфу, а то только мы к ним ездим всегда, — передает слова Баширова корреспондент «Матч ТВ».

