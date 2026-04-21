Нападающий продлил контракт с «Автомобилистом»

Хоккеист Денежкин продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Нападающий Максим Денежкин продлил контракт с «Автомобилистом», сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
Новое соглашение 25‑летнего хоккеиста рассчитано до 31 мая 2028 года.
Денежкин ранее выступал за ярославский «Локомотив», с сезона‑2022/23 играет за «Автомобилист». Всего на счету форварда 56 очков (30 шайб и 26 результативных передач) в 147 матчах КХЛ.
«Автомобилист» по итогам минувшего регулярного чемпионата занял четвертое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей‑офф екатеринбуржцы уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2–4.
ЭСК признала верными решения не назначить пенальти в ворота «Акрона» и удалить Бокоева в матче с «Рубином»
Павлюченкова обыграла украинку Стародубцеву и вышла в основную сетку турнира в Мадриде
Пловчиха Александра Кузнецова: «Глобальная цель — Олимпийские игры, а все проходящие старты — это лишь уроки»