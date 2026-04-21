Нападающий продлил контракт с «Автомобилистом»

Нападающий Максим Денежкин продлил контракт с «Автомобилистом», сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

Новое соглашение 25‑летнего хоккеиста рассчитано до 31 мая 2028 года.

Денежкин ранее выступал за ярославский «Локомотив», с сезона‑2022/23 играет за «Автомобилист». Всего на счету форварда 56 очков (30 шайб и 26 результативных передач) в 147 матчах КХЛ.

«Автомобилист» по итогам минувшего регулярного чемпионата занял четвертое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей‑офф екатеринбуржцы уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2–4.

