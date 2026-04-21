Фетисов оценил назначение Ковальчука в «Шанхай»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что надеется на успех Ильи Ковальчука на посту президента «Шанхайских Драконов».

Во вторник «Шанхайские Драконы» объявили, что президентом клуба назначен Ковальчук, а новым генеральным менеджером стал Евгений Артюхин, который заменил Игоря Варицкого.

— Илья Валерьевич — уважаемый человек в нашем деле, успешный, знает хоккей. Надеюсь, для него это будет первый опыт для дальнейшего позиционирования нашего хоккея. Поздравляю его, надеюсь, что все получится. Хорошая новость. Ребята, которые прошли школу и советского хоккея, и НХЛ, и здесь уже. Все три этапа для того, чтобы сформировать свою позицию в КХЛ у него есть. Хочется пожелать ему удачи. Это легендарный хоккеист, уважаемый среди всех поколений, умный, вдумчивый, был менеджерский опыт в сборной России на Олимпиаде. Неслучайно он согласился, значит, почувствовал уверенность в себе. Хорошая, добрая новость. Желаю Илье удачи. Я доволен, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

В сезоне‑2025/26 «Шанхайские Драконы» стали девятыми в Западной конференции и не попали в плей‑офф.

