Тамбиев назначен главным тренером «Динамо»

Леонид Тамбиев назначен главным тренером московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, в сезоне 2026/2027 бело-голубые будут выступать под руководством нового главного тренера. Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время.

Леонид Григорьевич имеет большой опыт работы наставником: специалист долгое время работал в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 годы возглавлял «Адмирал», а сезон-2025/2026 закончил в роли помощника главного тренера в СКА.