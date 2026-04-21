Выяснилось, какие клубы может возглавить Ротенберг

Кандидатуру Ротенберга рассматривают «Трактор» и минское «Динамо» (Артур Хайруллин)
«Трактор» и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру Романа Ротенберга на пост главного тренера.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Московское «Динамо», в совет директоров которого входит Ротенберг, сообщило о назначении Леонида Тамбиева новым главным тренером команды.
В этом сезоне «Трактор» под руководством Евгения Корешкова стал шестым в Восточной конференции и проиграл «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Минское «Динамо» во главе с Дмитрием Квартальновым заняло вторую позицию в Западной конференции, обыграло московское «Динамо» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило «Ак Барсу» (0-4 в серии) во втором раунде.
