Выяснилось, рассматривается ли Ротенберг на пост главного тренера «Трактора»

Генеральный директор «Трактор» Иван Савин заявил, что в данный момент Роман Ротенберг не рассматривается на пост главного тренера челябинского клуба.

«Сейчас мы находимся в процессе определения шорт-листа по наставникам «Трактора» и согласовании возможных кандидатур. На данный момент Романа Ротенберга там нет», — приводит слова Савина 74.ru.

Напомним, сейчас Роман Ротенберг занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР), является членом совета директоров московского «Динамо».

Ранее Роман Ротенберг рассказал о переговорах по организации детских турниров и заявил, что переговоры с клубами НХЛ пока находятся на паузе.