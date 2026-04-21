Ротенберг: всегда ждем Гретцки в России

Бывший тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что Уэйна Гретцки ждут в России, передает Sport24.

«Посмотрим, что будет дальше. Мы всегда ждем его в России. С Уэйном Гретцки мы в контакте. В личном общении он очень позитивный человек. Благодарен судьбе, что имел и имею возможность с ним общаться. Главное, что он очень любит хоккей», — сказал Ротенберг.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф. . До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.