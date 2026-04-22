Вице‑президент по развитию КХЛ высказался о награде от Путина

Вице‑президент по развитию КХЛ и олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с «Матч ТВ» назвал неожиданным и почетным присвоение ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Президент РФ Владимир Путин наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.

— Естественно, получать награду от президента и от страны — это всегда почетно и неожиданно.

— Известно ли, когда будут вручать?

— Нет, пока ничего не известно. Тоже не знаю, не могу сказать, — сказал Каменский «Матч ТВ».