Нападающий «Бостона» забил курьезный гол

В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Кибэнк-центра» (Баффало, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии сравнялся — 1:1.

Курьёзным в матче получился второй гол «Бостона», забитый на 37-й минуте нападающим Морганом Гики. Форвард получил шайбу в середине площадки и сделал высокий заброс в сторону ворот голкипера «Баффало» Укко-Пекки Луукконена. Вратарь немного выехал из ворот, а шайба, ударившись перед ним о лёд, изменила направление движения и попала в ворота.

