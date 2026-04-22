«Вегас» проиграл «Юте» в матче Кубка Стэнли, Барбашев забил гол

«Вегас» уступил «Юте» во втором матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ.

Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 3:2. У победителей голы забили Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер и Логан Кули.

У «Вегаса» отличился российский нападающий Иван Барбашев. Еще одна шайба на счету Томаша Гертла.

Счет в серии до четырех побед стал равным (1–1). Третий матч состоится 24 апреля.

НХЛ. Плей-офф

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Юта Маммот» (Солт-Лейк-Сити) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гертл, 11:42 (бол.). Барбашев, 35:58. — Уигар, 16:59. Гюнтер, 34:56. Кули, 54:00.