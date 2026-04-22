Силовой прием Кучерова спровоцировал массовую драку в матче плей-офф НХЛ

Силовой прием российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова спровоцировал массовую драку во втором матче первого раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает Sport24.

В первом периоде нападающий атаковал канадца Кирби Дака, который оказался на льду. После этого между игроками обеих команд началась потасовка. Сам Кучеров в драке не участвовал, но получил двухминутный штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу. В овертайме победу «Лайтнинг» принес Янис Мозер.

После двух матчей счет в серии равный — 1-1. Третья игра состоится 25 апреля в Монреале.