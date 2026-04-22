Фетисов сообщил, когда Овечкин приедет в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует приехать в Россию примерно в середине мая 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, где-то в середине мая», — сказал Фетисов.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.