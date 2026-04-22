Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о полуфинальной паре Кубка Гагарина «Локомотив» – «Авангард».
«Кубок Гагарина вышел на ту стадию, где скучного хоккея быть не должно. Не думаю, что просто выйдут покататься. Самоотдача и борьба будет на каждом участке площадки. Другой вопрос, насколько будет зрелищно по мастерству. Думаю, что матчи будут интересные, но в этой паре, мне кажется, наилучшие шансы у «Авангарда». Мне очень интересна эта пара. Не потому, что там североамериканцы работают, а из-за разного стиля. Мне больше нравится хоккей Омска. Невероятная форма и игра Радулова? Это, конечно, большой игрок, но Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. Все зависит, как построена команда. Наверняка он себя проявит в матчах с «Авангардом», но в хоккей играют 20 человек, а не один», – сказал Плющев.
