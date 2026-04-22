Комиссионер НХЛ оценил возможность участия России в Кубке мира-2028

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

16 марта лига сообщила, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.

По словам Беттмэна, «никаких подвижек» в вопросе допуска России к турниру не было. МОК и ИИХФ «не изменили своей позиции», и НХЛ пока следует их примеру.