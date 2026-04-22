Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»

Sports.ruиещё 3

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

Комиссионер НХЛ оценил возможность участия России в Кубке мира-2028
© Sports.ru

16 марта лига сообщила, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.

По словам Беттмэна, «никаких подвижек» в вопросе допуска России к турниру не было. МОК и ИИХФ «не изменили своей позиции», и НХЛ пока следует их примеру.

«Надеюсь, ситуация в мире изменится не только в хоккейных вопросах. Мир – это всегда хорошо», – отметил Беттмэн.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости