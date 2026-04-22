Комиссионер НХЛ оценил возможность участия России в Кубке мира-2028

Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.
16 марта лига сообщила, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.
По словам Беттмэна, «никаких подвижек» в вопросе допуска России к турниру не было. МОК и ИИХФ «не изменили своей позиции», и НХЛ пока следует их примеру.
«Надеюсь, ситуация в мире изменится не только в хоккейных вопросах. Мир – это всегда хорошо», – отметил Беттмэн.
Некоторые игроки «Челси» не понимают требования Росеньора и теряют веру в тренера. Лиэм «перегружает их информацией» (Daily Mail)
Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
