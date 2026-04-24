В НХЛ российского хоккеиста назвали злодеем

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал российского нападающего Никиту Кучерова злодеем, который готов на все, чтобы помочь команде победить. Его слова передает пресс-служба национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он невероятно целеустремлен и заряжен. И, знаете, я использовал слово «злодей». Ему все равно. Он просто выходит и делает свою работу. Он хочет сделать все, чтобы помочь нам победить, помочь нашей команде добиться успеха. Я думаю, здесь есть и еще то, что люди против него. Люди, наверное, хотят видеть его провал. Потому что он не сдается под этим давлением», — сказал Купер.

В первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля» «Тампа» проиграла 3:4 в овертайме, а Кучеров отдал две голевые передачи. Во втором матче россиянин забил первый гол в плей-офф с апреля 2023 года, прервав безголевую серию из 17 матчей. Всего за две игры он набрал три очка. Счет в серии стал 1-1.

Никита Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен клуба по голевым передачам. В регулярных чемпионатах он набрал 130 очков (44+86) в сезоне-2025/26, а в плей-офф занимает 19-е место в истории НХЛ с 173 очками (53 гола, 120 передач).