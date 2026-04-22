Агент рассказал о задержках зарплат в «Салавате Юлаеве»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, высказался на тему возможных долгов по заработной плате в уфимской команде.

«Были минимальные задержки по зарплатам, но все выплачивали. Сейчас перед Евгением Кузнецовым никаких долгов нет», — заявил Бабаев.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев», начиная с января, не может получить годичное финансирование от главного спонсора – корпорации «Роснефть».

Сумма составляет около 1,5 млрд. рублей.

Кузнецов пополнил состав «Салавата Юлаева» в январе этого года из списка отказов после выступления за магнитогорский «Металлург».

Трудовое соглашение Евгения с зелено-белыми истекает в конце мая этого года.

По итогам сезона 2025/2026 в 34 матчах за «Салават Юлаев» Кузнецов набрал 27 результативных очков (7 голов и 20 передач).

В Кубке Гагарина уфимцы вылетели во втором раунде, уступив действующему победителю турнира – ярославскому «Локомотиву».

Серия завершилась со счетом 0-4.