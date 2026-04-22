Дегтярев ответил, за что уважает Овечкина

Министр спорта России Михаил Дегтярев сказал, что старается видеться с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, когда тот приезжает в Россию. Ег слова приводит РИА Новости.

«Последний раз мы встречались на детском турнире, который он сам спонсирует – OviCup. Уважаю его за то, что он вкладывает личные средства в детский спорт, это наш легендарный русский хоккеист», — заявил он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.