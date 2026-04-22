Заслуженный тренер СССР высказался о североамериканских тренерах в КХЛ

Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов высказался о североамериканских тренерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

© Sports.ru

– В полуфиналах – два североамериканских тренера. Что скажете?

– «Локомотив» и «Авангард» – это те команды, которые изначально считались ведущими в КХЛ, так что их успех вряд ли кого-то удивляет.

У нас очень мощное доверие к североамериканцам, но ведь есть примеры не только Омска и Ярославля, но и Челябинска и Шанхая. Да и в том же Омске в ВХЛ молодая тренерская бригада из «Югры» прошла катком по североамериканскому штабу.

Тем не менее глупо спорить с тем, что североамериканская тренерская школа набирает рейтинг. И за счет работы, и за счет режима максимального доверия к иностранцам, который у нас часто включается.

Но ведь мы видим и другое направление тренерской работы, причем в клубах с ограниченными возможностями. Посмотрите, какую интересную игру поставил в «Торпедо» новичок Исаков. Помучил Омск в первом раунде и «Нефтехимик» Гришина.

Оба этих тренера до КХЛ прошли все ступени, сделали себе имя в ВХЛ. Мне очень нравится, что многие клубы КХЛ начинают следовать этой моде – выращивают себе тренеров внутри линейки, а не идут по легкому, но малоперспективному пути с вызовом легионеров. Надо продолжать! – сказал Юрзинов.