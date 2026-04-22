Спортдир «Нефтехимика» раскрыл проблему с легионерами в КХЛ

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о перекрёстном плей-офф, лимите на легионеров и возможном введении драфта в КХЛ.

– Ваше мнение о драфте? Стоит ли оставить на нём только независимые школы?

– В нашей реальности это сложно. Если убрать школы под клубами КХЛ, на драфте никого не останется – всех перспективных ребят в 10-12 лет уже забрали в систему клубов КХЛ.

– Как вам идея перекрёстного плей-офф?

– Перекрёстный плей-офф – это интересная и правильная идея для зрелищности.

– 22 клуба в лиге – это оптимально? Что думаете о лимите на легионеров?

– Считаю, оптимально. Главное – финансовая стабильность. Проблема легионеров сейчас не в лимите, а в том, что качественные игроки уровня НХЛ к нам просто не едут, – цитирует Марчинского Metaratings.