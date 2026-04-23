Гол Малкина не спас «Питтсбург» от третьего поражения в плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась с результатом 5:2. В составе победившей команды голами отметились Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Джексон Кейтс, Расмус Ристолайнен и Ник Силер. За «Питтсбург» в этой игре шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин и Эрик Карлссон.

Теперь на счету Малкина две заброшенные шайбы в текущем розыгрыше плей-офф.

«Филадельфия» ведет в серии с «Питтсбургом» со счетом 3-0. Четвертый матч, который может стать решающим, состоится 26 апреля на домашнем стадионе «Флайерз», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.