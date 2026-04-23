Обладатель Кубка Гагарина назвал преимущество «Авангарда» над «Локомотивом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Антоном ЯКОВЛЕВЫМ назвал преимущество «Авангарда» над «Локомотивом» перед их полуфинальной серией в Кубке Гагарина.

– Главным фактором в столь равной, плотной и, наверняка, жесткой серии двух отличных команд станут мелкие, но невероятно важные нюансы, такие как игра в неравных составах. Здесь преимущество на протяжении всего сезона и по ходу плей-офф за омичами, а значит ярославцам необходимо будет уделить повышенное внимание своей игровой дисциплине с точки зрения минимизации количества удалений.На стороне «Локомотива» – чемпионский опыт и столь же многогранное, как и у соперника, мастерство лидеров команды. Все очень непредсказуемо, – отметил Коньков.

Серия между «железнодорожниками» и «ястребами» начнется с двух матчей в Ярославле. Они состоятся 24 и 26 апреля.

«Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. «Авангард» последний раз играл в финале этого турнира в 2021 году. Тогда омские «ястребы» завоевали трофей.

