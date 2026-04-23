Экс-тренер «Автомобилиста» объяснил поражение клуба

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался по итогам проигранной серии матчей 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии — 4:2 в пользу уфимской команды.

«Похожа ли серия против «Салавата» на прошлогоднюю серию с «Ак Барсом»? Разные игры, разные соперники. В этом году больше я ожидал от лидеров, которые прошли матчи плей-офф прошлых годов, что не только одно звено будет вести матчи. Разные обстоятельства сложились, на последней минуте матча пропустили за 4,5 секунды до конца: возможно, не то звено выпустил в концовке. Команда подходила в неплохой форме в плей-офф», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.