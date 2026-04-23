В «Автомобилисте» ответили, войдет ли Дацюк в тренерский штаб

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопрос, войдёт ли бывший российский хоккеист Павел Дацюк в тренерский штаб команды.

«У Алексея Николаевича [Кудашова] карт-бланш в формировании тренерского штаба. Когда придёт время, будем анонсировать подписание контрактов. Ждём мнение главного тренера и будем готовы анонсировать. Войдёт ли Дацюк в тренерский штаб? Это прерогатива собственников. До ноября он курировал деятельность молодёжной системы клуба. Жизнь покажет, как всё будет складываться. Павел Валерьевич – желанный гость в ложе руководства, видимся и общаемся регулярно», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.