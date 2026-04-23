Директор «Автомобилиста» высказался о расторжении контракта с Буше

Директор «Автомобилиста» о расторжении контракта с Буше: «Человек подвел клуб, тренера и болельщиков. Судить его не стоит, там семейные обстоятельства»
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о расторжении контракта с нападающим Ридом Буше по инициативе игрока.
32-летний американец покинул расположение команды в конце января. Он уехал на свадьбу брата в США и роды жены, а затем не вернулся в Россию.
«Человек подвел клуб, тренера, болельщиков. Это частное мнение. Я понимаю ситуацию изнутри, есть обстоятельства, которые заставляют делать действия, которые я перечислил. Судить его не стоит, там реально семейные обстоятельства. Можно ли было найти другие выходы? Всегда можно. Комментировать я не имею права в моральном и человеческом смысле», – сказал Рябков.
