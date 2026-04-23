Эксперт выделил козыри «Металлурга» и «Ак Барса»

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд выделил козыри «Металлурга» и «Ак Барса» перед полуфиналом Кубка Гагарина.

— Эта серия как раз интересна тем, что в ней у клубов разные подходы к игре, тактике, формированию команды. Противоположный подход, если брать серию Ярославля с Омском, но интерес не меньше.

— Согласны, что противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» является классикой отечественного хоккея?

— Я не обращаю на это внимание: меняются времена, философия, подходы. Это больше интересно для болельщиков, а для меня интерес заключается в другом.

— «Металлург» – очень малогабаритная команда. Что важнее на такой серьёзной стадии: скорость или умение сыграть жёстко?

— Думаю, что козыри есть и там, и там. В этом контексте основным станет тот факт, в каком функциональном состоянии находятся команды. Если кто-то будет подготовлен лучше, то сможет использовать свой козырь. Казань – жёсткость, силовую игру, а Магнитогорск – скорость, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.