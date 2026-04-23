«Автомобилист» не разрешит свободную продажу пива во время матчей

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков на итоговой пресс‑конференции заявил, что в клубе не планируется открывать свободную продажу алкогольного пива во время матчей.

«Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 84 очка в 68 матчах. В первом раунде команда из Екатеринбурга проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 2–4 в серии.

— Не думаете о том, чтобы разрешить продажу алкогольного пива во время матчей?

— Самое главное, что законодательство по‑прежнему не изменено. Действуем в его рамках. И не стоит эту сферу пытаться усугублять. Если будет сильно скучно, то уже вопрос — к региональным регуляторам и нашим акционерам. Но пока ситуация остается такой, как она есть, — приводит слова Рябкова корреспондент «Матч ТВ».

