Капитан Макдэвид отреагировал на поражение «Эдмонтона» от «Анахайма»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отреагировал на поражение во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:4. Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.

«Мы уже бывали в таких ситуациях, когда перед выездной игрой счёт в серии становится 1-1. Мы бы хотели добиться лучшего результата сегодня, но с учётом выездного статуса следующей игры… Нам комфортно играть не только дома», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона» в социальной сети X.