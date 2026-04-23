Вайсфельд: вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер

Первый матч состоится 25 апреля в Магнитогорске.

– Эта серия как раз интересна тем, что в ней у клубов разные подходы к игре, тактике, формированию команды.

– «Металлург» – очень малогабаритная команда. Что важнее на такой серьезной стадии: скорость или умение сыграть жестко?

– Думаю, козыри есть и там, и там. В этом контексте основным станет тот факт, в каком функциональном состоянии находятся команды. Если кто-то будет подготовлен лучше, то сможет использовать свой козырь. Казань – жесткость, силовую игру, а Магнитогорск – скорость.

– «Металлург» все ждали в полуфинале, а «Ак Барс» лично вас удивил?

– Что касается Магнитогорска, то вряд ли стоит отрицать, что у них хорошая сетка плей-офф по сравнению с соперниками. Можно говорить, что повезло, но, с другой стороны, они ведь заняли первое место в регулярном чемпионате. Так что все справедливо.

По поводу «Ак Барса» могу сказать, что казанцы удивляли меня в регулярке, где они, с моей точки зрения, играли ниже своего уровня. А в плей-офф, особенно в серии с Минском, вышли на пик формы, в результате чего показали свой истинный уровень. Это радует.

– Как оцените вратарскую линию в этой серии?

– Считаю, что вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер. По Тимуру Билялову из «Ак Барса» у меня один вопрос: как у него со здоровьем, не помешают ли травмы?

Максим Арефьев мне очень нравится, однако у него нет кубкового опыта. С другой стороны, у Ильи Набокова из «Металлурга» его тоже не было, но это не помешало ему стать MVP плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Так что здесь все близко, – сказал Вайсфельд.