Главный тренер покинет «Локомотив» после окончания сезона

Хартли покинет «Локомотив» после окончания сезона и станет консультантом «Шанхая», сообщает «Матч ТВ»: «Боб уже созванивался с Ковальчуком»
По информации «Матч ТВ», главный тренер «Локомотива» Боб Хартли покинет клуб после окончания сезона и станет консультантом «Шанхая».
Ранее китайский клуб назначил Илью Ковальчука президентом клуба, генеральным менеджером стал Евгений Артюхин.
«Хартли уже созванивался с Ковальчуком. Боб возглавлял «Атланту» с 2003 по 2007 годы, когда там выступали и Илья, и Вячеслав Козлов. Это любимый тренер Ковальчука, с которым он в составе «Авангарда» в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. Планируется, что Хартли покинет «Локомотив» и станет консультантом «Шанхая». Он больше не хочет тренировать. А вот в штаб Митча Лава войдет Вячеслав Козлов, который работал помощником Хартли в «Авангарде». Кстати, Козлов приедет в Ярославль на первые матчи «Локомотива» и наверняка тоже будет встречаться с Бобом», – сказано в сообщении.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости