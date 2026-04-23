Главный тренер «Ак Барса» отреагировал на комментарии экспертов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что не отвлекается на мнение экспертов и прогнозы относительно игры своей команды. В 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Металлургом».

«Что касается каких-то мнений и прогнозов, на эти моменты не обращаем внимания. Много комментариев от экспертов… Задача эксперта — чтобы его мнение обсуждалось. Это больше для болельщиков. Я не читаю, но иногда мне присылают какие-то моменты. Некогда читать, много работы было в паузе. Фокус только на своей команде. С самого начала сезона мы входили с опытом прошлого, сделали шаг вперёд в этом направлении, ставку сделали не на одно звено, а на командные действия. Именно команда добивается результата», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.