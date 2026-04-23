Нападающий «Трактора» переходит в СКА

Нападающий «Трактора» Василий Глотов переходит из «Трактора» в СКА, сообщает телеграмм-канал «Хоккейные сливки»

По информации источника, переход состоится в результате обмена на денежную компенсацию и одного игрока, имя которого станет известно позднее.

Глотов был обменян в «Трактор» из СКА на защитника Илью Карпухина в конце декабря 2024 года.

Форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга в сезонах 2019/20 и 2020/21, затем перешел в «Сочи», а с сезона 2022/23 снова стал игроком СКА. Проведя последние 1,5 года в Челябинске Глотов вновь возвращается в СКА.

В текущем сезоне Глотов провел 64 матча, в которых забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.