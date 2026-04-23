Третьяк раскритиковал игру ЦСКА

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением относительно игры ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги текущего сезона. В 1/8 финала армейцы переиграли СКА, а в четвертьфинале турнира уступили «Авангарду».

— Что скажете об игре ЦСКА, который вылетел во втором раунде Кубка Гагарина?

— Знаете, в этом году ЦСКА весь сезон играл неровно. Были хорошие матчи, но хромала дисциплина. И они мало забивали. Я не помню, чтобы армейцы были такими нерезультативными. Они больше играли от обороны, но звёзд мало. А без них выиграть Кубок Гагарина очень сложно. Вот последний матч с «Авангардом» — и одна заброшенная шайба. Как ты с одним голом за матч станешь победителем в плей‑офф? Да, ЦСКА в плей‑офф играл намного лучше, чем в «регулярке». И подтянулась дисциплина, которая очень важна. Но игра в большинстве была слабая на протяжении всего сезона. А когда ты не забиваешь, то выиграть не можешь. Хотя если бы они второй матч в овертайме выиграли в Москве, серия могла сложиться иначе, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».