Овечкина пригласили в команду «Космические котята»

На Кинопоиске вышло детское хоккейное шоу «Космические котята». В роли главных персонажей – блогер и участник группы «Хлеб» Денис Кукояка с дочкой Василисой.

По сюжету Василиса собирает хоккейную команду, чтобы поучаствовать в чемпионате. Она берет в состав маскота КХЛ Крута и хочет пригласить Александра Овечкина, но тот сообщает, что не может присоединиться. Тогда они отыскивают двойника Овечкина – молодого хоккеиста Барашкина.

На тренировках участники ползают по льду наперегонки, устраивают спарринги в боксерских перчатках и пытаются побить рекорд по мощности удара в КХЛ.

Озвучил эпизод матча «Космических котят» с командой‑противником блогер Юрий Профессионал.