Третьяк рассказал о съемках в рекламе с Гретцки

Третьяк о съемках в рекламе с Гретцки: «Из русского ресторана привезли баяниста, чтобы он мне играл, а также угостили борщом. В Канаде ролик показывали целый год»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о съемках в фильме «Хоккейные папы 2», который должен выйти в кинотеатрах в начале 2027 года.
«Я играл самого себя, в финальном матче приветствовал игроков, напутствовал их, поблагодарил болельщиков, вручил кубок команде-победительнице. Было пять-шесть дублей. Были требования, как надо было вставать, как улыбаешься, вручаешь кубок, говоришь. Тяжело не было. Я как-то снимался в ролике с Уэйном Гретцки. Это была реклама одной фирмы, я – майор Советской армии, но мне приказали сняться в нем. Этот ролик в Канаде показывали целый год, меня снимали семь часов! Это для 30-секундного ролика. Гретцки тогда был с девушкой, а я язык плохо знал, мне было скучно. Так там увидели мое настроение и из русского ресторана привезли баяниста, чтобы он мне играл, а также угостили борщом», – вспомнил он.
