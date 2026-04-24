«Каролина» нанесла «Оттаве» третье поражение в первом раунде Кубка Стэнли

Хоккеисты «Каролина Харрикейнз» переиграли «Оттава Сенаторз» в гостевом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча в Оттаве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «Каролины» шайбы забросили Логан Станковен и Джексон Блейк. У «Сенаторов» отличился Дрейк Батерсон.

Как сообщает пресс‑служба НХЛ, Станковен стал вторым игроком в истории, который забивал первый гол в каждой из первых трех игр своей команды в плей‑офф лиги. Ранее такое удалось только Джорджу Армстронгу (3 гола в 1956 году в составе «Торонто Мэйпл Лифс»).

Счет в серии до четырех побед — 3:0 в пользу «Каролины». В субботу команды вновь сыграют в Оттаве.

НХЛ. Плей-офф

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Батерсон, 36:06. — Станковен, 5:13. Блейк, 37:29.